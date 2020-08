Maltempo, alberi caduti e danni alle linee elettriche in tutta la provincia

Il maltempo annunciato è arrivato. La pioggia è caduta forte su tutta la provincia, anche se in alcune zone non è durata che qualche decina di minuti. I sistemi di monitoraggio hanno registrato in Toscana oltre 30mila fulmini.

Abbastanza, però, per far registrare una serie di alberi pericolanti e lievi danni alle linee elettriche, tanto che la sala operativa del 115 del comando dei vigili del fuoco di Pisa, in 24 ore, ha ricevuto circa 50 richieste di intervento per maltempo.

In mattina, inoltre, sulla strada di grande comunicazione FiPiLi, erano segnalati ristagni d’acqua in entrambe le direzioni tra Ponsacco e Pontedera.

I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, invece, sono intervenuti nella notte tra il 29 e il 30 agosto intorno alle 1,30 nel comune di Vinci dopo che un fulmine è caduto è ha fatto bruciare una pianta ad alto fusto e alcune sterpaglie, complice anche il forte vento.