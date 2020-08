Ruba superalcolici e spintona l’addetto alla vigilanza

Aveva rubato superalcolici per circa 200 euro. Poi, per scappare, aveva spintonato l’addetto alla vigilanza. Sono stati i carabinieri di Bientina, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, ad arrestare il 47enne per rapina impropria.

I carabinieri hanno rintracciato e bloccato l’uomo all’interno dello stesso supermercato di Calcinaia. Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo disposto per domani.