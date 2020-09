Cuoiopelli, il covid fa saltare l’amichevole con la Massese

La paura del covid ha fatto saltare la prima uscita della Cuoiopelli. Non per le stringenti regole anti contagio quanto per un test sierologico, il cosiddetto test rapido, che ha evidenziato che un calciatore della formazione conciaria sarebbe entrato in contatto con il virus del covid 19.

Nessun allarme quindi per il momento: saranno necessari ulteriori approfondimenti per capire se il calciatore è stato contagiato. La situazione sanitaria dell’atleta è così stata spiegata dalla società che nel dubbio, ha preferito non correre rischi e annullare l’amichevole con la Massese in programma per oggi 1 settembre.

Domani gli accertamenti sul calciatore proseguiranno con un tampone che chiarirà se si tratta oppure no di un nuovo caso.