Coronavirus, a Fucecchio otto casi e un morto in una settimana

Sono 16 le persone residenti a Fucecchio attualmente positive al Covid-19.

Questo è quanto certifica il bilancio settimanale del Comune di Fucecchio. Nell’ultima settimana sono stati 8 i nuovi casi di positività, oltre al decesso di un cittadino di 84 anni. Dei 16 positivi accertati ben 15 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con sintomi lievi. Un 74enne invece è attualmente ricoverato in una struttura ospedaliera.

“L’amministrazione comunale – conclude la nota dell’amministrazione. – raccomanda la massima prudenza e il rispetto delle norme di sicurezza, dal distanziamento interpersonale all’uso delle mascherine passando per il frequente lavaggio delle mani”.