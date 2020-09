Si aggrappa a una trave che cede: tragedia a Tirrenia

Tragedia a Tirrenia nel giardino del Continental in piazza Belvedere. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine una ragazza di giovane età si è attaccata per scattare una foto a una trave di cemento.

La trave, però, non ha retto ed è caduta sul collo e sulla testa della giovane che è morta sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari per evitare la tragedia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO