Coronavirus, 3 nuovi casi a Fucecchio. Sono 8 in provincia di Pisa

Tra il pomeriggio di ieri 7 e oggi 8 settembre, in Toscana ci sono 59 nuovi casi di positività al coronavirus, 22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening. L’età media è di 40 anni e il 66% è risultato asintomatico. Di questi nuovi casi, 3 sono a Fucecchio.

Delle 59 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (1 Sicilia), 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 594.842, 5.824 in più rispetto a ieri. Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni, a Lucca.

Sono 3.833 i casi complessivi ad oggi a Firenze (20 in più rispetto a ieri), 677 a Prato (6 in più), 870 a Pistoia (5 in più), 1.341 a Massa (2 in più), 1.595 a Lucca (6 in più), 1.159 a Pisa (8 in più), 595 a Livorno (2 in più), 908 ad Arezzo (8 in più), 531 a Siena (1 in più), 517 a Grosseto (1 in più). Sono 532 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 31, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 18 nella Nord Ovest, 10 nella Sud est.

Complessivamente, 1.996 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (12 in più rispetto a ieri, più 0,6%). Sono 4.060 (73 in meno rispetto a ieri, meno 1,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 83 (3 in meno rispetto a ieri, meno 3,5%), 9 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.334 (49 in più rispetto a ieri, più 0,5%): 196 persone clinicamente guarite (3 in più rispetto a ieri, più 1,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9.138 (46 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.