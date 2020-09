In auto con arnesi da scasso, sorpreso mentre forza una finestra

Quando i carabinieri della locale aliquota Radiomobile lo hanno visto, l’uomo di 41 anni aveva indosso un cappello con visiera e una mascherina chirurgica, cose in grado di renderlo irriconoscibile e stava tentando di forzare una finestra per introdursi in un edificio.

I carabinieri di San Miniato, nella notte tra 8 e 9 settembre, erano impegnati in una pattuglia di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro il patrimonio quando hanno assistito alla scena e arrestato l’uomo per tentato furto aggravato.

L’immediata perquisizione personale e sul veicolo in disponibilità al 41enne ha consentito di rinvenire diversi arnesi idonei allo scasso come cacciaviti multiuso, una torcia a led, una tronchesina, una cesoia e una chiave a cric snodabile. Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e poi giudicato con rito direttissimo.