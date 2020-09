Sparatoria nel cuore della notte a Santa Croce sull’Arno in viale Di Vittorio. Tutto è cominciato poco prima della mezzanotte, quando secondo una prima e sommaria ricosturzione, due ragazzi in sella a un motorino sarebbero arrivati nelle vicinanze di un condominio e poi sarebbero saliti in un’abitazione. Da lì a breve sarebbe scoppiata una violenta lite con uno dei condomini, che poi sarebbe continuata anche per strada. A questo punto in molti, oltre ai condomini, ma che chi vive nelle case limitrofe ha sentito esplodere alcuni colpi di pistola.

Secondo le prime testimonianze raccolte per strada, sarebbe emerso che a esplodere i colpi di pistola potrebbero essere stati i due ragazzi che dopo la discussione sarebbero stati inseguiti da uno dei condomini e li a quel punto sono partitit i colpi di arma da fuoco. Poi i due giovani si sarebbero dileguati rapidamente con il motore con cui erano arrivati, lasciando un casco sul luogo dei fatti.

Alla fine di questa violenta discussione una persona sarebbe rimasta a terra ferita, ma non è chiaro se sia stata ferita da un colpo di pistola o in altro modo.

In viale Di Vittorio in breve sono accorsi i carabinieri del nucleo radiomobile, ma anche dalle stazioni di Santa Croce e dai comandi dei paesi limitrofi oltre ad un gran numero di ambulanze.

In un primo momento si era diffusa la voce che i colpi sarebbero stati esplosi da una scacciacani, ma secondo quanto trapela, i carabinieri avrebbero rinvenuto nella zona, almeno un bossolo di pistola, questo farebbe penare che i due giovani prima di darsi alla fuga abbiano sparato con una pistola vera.

Alcuni testimoni sono stati fermati e sono stati accomapagnati alla stazione dei carabinieri di Santa Croce per essere ascoltati dagli inquirenti che stanno cercando di ricostruire i vari momenti della movimentata serata di viale Di Vittorio, probabilmente anche per cercare di capire chi siano i due che hanno sparato e il motivo della violentissima discussione. Nel condominio in cui si sarebbero svolti i fatti oltre vivrebbero alcune persone sottoposte a misure restrittive domicilairi dall’autorità giudiziaria.

Notizia in aggiornamento