Le cause e la dinamica sono ancora in corso di accertamento. Nella mattina di oggi 10 settembre, un’auto e finita sotto a un camion in FiPiLi, tra Pontedera e Montopoli Valdarno e l’uomo alla guida del veicolo è morto.

Quando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Pontedera e di Cascina sono intervenuti, il medico inviato dal 118 ha purtroppo constatato il decesso della persona che si trovava alla guida della vettura.

La viabilità è rimasta bloccata bloccata per il tempo necessario alle operazioni di rimozione della vettura, per le quali è stato necessario l’intervento dell’autogru.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina e le operazioni di rimozione sono terminate intorno alle 9. Poco dopo il traffico ha ripreso, lentamente, a scorrere

(Notizia in aggiornamento)