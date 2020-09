Investito dal treno a Pontedera, programmati bus sostitutivi

Erano le 16 circa di oggi 10 settembre quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, una persona è finita sotto a un treno. Il traffico ferroviario, da allora, risulta in difficoltà tra le stazioni di Pontedera e Cascina per consentire accertamenti dell’autorità giudiziaria e i rilievi del caso.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale da parte di Ferrovie. Al momento sono sospesi alcuni treni per Livorno e Firenze ed è stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Pisa centrale e Pontedera.

(Notizia in aggiornamento)