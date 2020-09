Positivo al covid 19 un calciatore della Stella Rossa, 20 persone in quarantena

Questa volta il covid 19 ha colpito il mondo sportivo di Castelfranco di Sotto, tanto che la prima squadra della Stella Rossa, che milita in seconda categoria, da mercoledì 9 settembre è in quarantena, dopo che un calciatore è risultato positivo al test sierologico nell’azienda dove lavora. La società sportiva, anche su indicazione della Ausl, appena saputo che il giovane atleta era risultato positivo al covid 19 ha subito attuato i protocolli previsti in questi casi per il mondo sportivo e quindi l’intera formazione è stata messa in quarantena dopo essere entrata in contato con l’atleta, circa 20 persone.

Il calciatore, fino a pochi giorni fa, era rimasto all’estero per motivi personali. Poi l’8 settembre, dopo essere rientrato in Italia, ha ripreso ad allenarsi con i compagni di squadra anche se per quel giorno avrebbe seguito un allenamento individualizzato, proprio per colmare i giorni di assenza precedenti. Il giorno dopo il giovane si è recato al lavoro e in azienda hanno provveduto come da routine a eseguire il test sierologico ed è qui che il ragazzo è risultato positivo.

Subito è scattata la profilassi della quarantena per tutti i compagni della prima squadra, che il giorno precedente potrebbero essere entrati in stretto contatto con l’atleta contagiato. Il timore infatti sembrerebbe essere che possa essere entrato in contatto con i compagni di squadra, quantomeno negli spogliatoi.

Ora tutta la squadra dovrà stare a casa per almeno 14 giorni, cioè fino al 22 settembre, in attesa poi di sottoporsi agli esami per il covid. Qualora poi alcuni giocatori dovessero risultare positivi, per loro scatterebbero nuovamente la quarantena ed altri esami.

La società, non appena avuta l’informazione, si è subito messa a disposizione della autorità sanitarie come prevede il protocollo, facendo tutte la comunicazioni necessarie e sopratutto attivandosi per isolare tutte le persone che sono entrate in contatto con il calciatore. Inoltre, già dai prossimi giorni, scatteranno le sanificazioni degli ambienti sportivi dove si sono allenati i calciatori della Stella Rossa.

La Stella Rossa sarebbe dovuta tornare in campo il 20 settembre in un triangolare che impegnava il Bellaria di Pontedera e i cugini del Castelfranco di Sotto.

notizia in aggiornamento