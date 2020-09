Con la droga alle Cerbaie, segnalato per il ritiro della patente

Gli agenti della polizia municipale dell’Unione dei comuni Empolese Valdelsa lo hanno fermato all’interno dei boschi delle Cerbaie tra via Rimedio e via Montebono con la droga.

Erano impegnati in uno dei controlli che svolgono sulle colline intorno a Fucecchio quando hanno trovato l’uomo in possesso di sostanza stupefacente, lo hanno identificato e segnalato alla prefettura per il ritiro della patente.

È successo nel pomeriggio di ieri 11 settembre. La persona è stata accompagnata agli uffici della polizia municipale per l’identificazione e la sostanza di cui era in possesso è stata sequestrata. Al consumatore è stata inflitta la sanzione prevista dalla legge oltre alla redazione della nota informativa al prefetto al fine del ritiro della patente.