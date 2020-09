Due persone sono rimate ferite in un incidente in via del Gelso a Pontedera. Per cause e con dinamica in corso di accertamento da parte della polizia locale di Pontedera, le due auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio di oggi 12 settembre nei pressi del supermercato Panorama.

Due persone sono state soccorse dal personale sanitario inviato dal 118.

Foto Enrico Damiani