Non ha preso la curva ed è finito fuori strada. L’auto sulla quale viaggiava un uomo di 74 anni ha poi fermato la sua corsa restando su un fianco. L’incidente è successo nella mattina di oggi 15 settembre a Roffia di San Miniato.

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, l’auto ha saltato il fosso e si è fermato su un fianco nel campo limitrofo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha fatto tutto da sé: non sono coinvolti altri mezzi o persone. Nell’incidente, gli airbag della Lancia Y sono scoppiati.

L’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario della Misericordia di Fucecchio. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.