Bambina risulta positiva al coronavirus, una classe di San Miniato finisce in quarantena

E’ andata a scuola un solo giorno e poi hanno scoperto che la bambina iscritta a un plesso del comune di San Miniato era positiva al coronavirus. Da domani 19 settembre, quindi, tutta la sezione che frequenta alla scuola primaria starà a casa, in via precauzionale.

Per il monitoraggio dei bambini e anche per la sanificazione degli ambienti. L’Ausl sta avvisando i genitori, come conferma il sindaco Simone Giglioli: “Non dirò il luogo ma la classe sarà messa in quarantena quindi chi non viene avvertito può stare tranquillo” e andare a scuola domani. Fonti sanitarie, invece, riferiscono che si tratta di una bambina che frequenta la terza elementare a San Miniato Alto e che sarebbe un contagio familiare extrascolastico. Subito si sono attivati i protocolli che, nel caso specifico, prevedono la quarantena per 24 ragazzi e due insegnanti.

Una situazione questa possibile, tanto che è stata prevista dai protocolli e quindi gestibile senza particolari problemi, come già accaduto al nido di Casteldelbosco di Montopoli Valdarno (qui).

(Notizia in aggiornamento)