E’ spuntato d’improvviso, correndo dietro a un pallone. Per questo, raccontano i testimoni, la donna alla guida dell’auto non è riuscita a vedere il bambino e non ha potuto in nessun modo evitarlo.

L’auto stava percorrendo via di Pelle in direzione del centro di Santa Croce sull’Arno a una velocità moderata quando il bambino è spuntato da via Morante.

Foto 3 di 5









Il piccolo, secondo quanto si apprende, se la sarebbe cavata con alcune ferite e fratture. Oltre allo spavento. Sul posto, per le indagini e i rilievi, è arrivata la polizia municipale di Santa Croce.