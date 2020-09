Stava lavorando sul tetto di un’azienda per ripararlo. A un certo punto l’operaio di una ditta esterna, 26 anni, è volato giù per cause e con dinamica in corso di accertamento, forse un pezzo ha ceduto o ha perso l’equilibrio cadendo nel punto in riparazione.

E’ successo nel pomeriggio di oggi 22 settembre a Santa Croce sull’Arno. Per soccorrere il lavoratore, sul posto è arrivato il personale sanitario della Pubblica Assistenza e della Misericordia di Santa Croce sull’Arno, che hanno ritenuto necessario allertare l’elisoccorso Pegaso, sia per la dinamica dell’incidente che per le ferite e le contusioni riportate, apparse sul momento serie.

Il ragazzo è sempre rimasto cosciente ed è stato trasportato all’ospedale Careggi per gli accertamenti e per le cure del caso.

(Notizia in aggiornamento)