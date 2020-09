Membro dello staff positivo al coronavirus, 18 in quarantena

Tra venerdì e sabato ha scoperto di avere la febbre. Lunedì ha fatto il tampone per il coronavirus ed è risultato positivo. Nella settimana precedente, l’uomo di Santa Croce sull’Arno, uno dei membri dello staff tecnico della squadra Amatori Capanne era stato in allenamento con i ragazzi della squadra, che ora è in quarantena.

Dei 18 ragazzi in isolamento, alcuni hanno la febbre, ma con questa stagione sarà sempre più complicato distinguere i sintomi influenzali da quelli del covid 19. Non erano presenti alla preparazione in vista del campionato un’altra decina di calciatori e neppure i dirigenti, che hanno comunque fatto il test: 3 sono già risultati negativi, gli altri sono in attesa dell’esito.

I ragazzi in quarantena faranno il test subito in presenza di sintomi, altrimenti lo faranno prima del termine della quarantena.