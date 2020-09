Alunno positivo al coronavirus, classe in quarantena a Santa Maria a Monte

Il contagio da coronavirus è avvenuto in famiglia e il ragazzino di Santa Maria a Monte sta bene. Come da rigido protocollo, però, la classe che frequenta, una V della primaria di San Donato, dovrà restare in isolamento a casa per il tempo necessario a verificare che non siano avvenuti contagi. Sono in isolamento in vi precauzionale anche i compagni della scuola di musica e tutte le persone che sono venute in contatto con il bimbo (già contattate).

Al momento stanno bene anche i suoi compagni di classe. I ragazzi e gli insegnanti non andranno a scuola, mentre Ausl Toscana nord ovest e Comune di Santa Maria a Monte provvederanno alla sanificazione degli ambienti.

“Tutto si sta svolgendo – assicura la sindaco Ilaria Parrella – seguendo i protocolli di sicurezza predisposti nelle scuole e per sicurezza procederemo alla sanificazione degli spazi e attendiamo le comunicazioni della Asl per riaccogliere quanto prima gli alunni nella scuola”.

Situazioni analoghe si sono già verificate a San Miniato (qui) e Montopoli Valdarno (qui). D’altra parte una diagnosi immediata dei casi positivo è l’unico modo, al momento, per uscire in fretta dalla pandemia.