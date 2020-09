Cede una trave, crolla un tetto a Cascina

Il boato e poi la polvere. Nella mattina di oggi 24 settembre, è crollato il tetto di un’abitazione a due piani a Cascina. Il crollo è avvenuto sulla Tosco romagnola per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto, per la messa in sicurezza dell’edificio, ci sono i vigili del fuoco di Pisa. Al momento non risulta che ci siano persone coinvolte nell’incidente.

I vigili del fuoco hanno decretato l’inagibilità parziale dell’appartamento e stabilito che il crollo è dovuto al cedimento di una trave in legno.

(Notizia in aggiornamento)