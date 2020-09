In circa due ore, nel pomeriggio di oggi 25 settembre, sono circa 20 gli interventi dei vigili del fuoco di tutta la provincia di Pisa per alberi pericolanti e piccoli dissesti legati alle condizioni meteorologiche.

Dopo le 16, un albero è caduto sulla strada in via di Stibbio, sulla strada che sale da San Romano, nel comune di San Miniato. Sul posto è già arrivata una pattuglia della polizia municipale per regolare il traffico e garantire la sicurezza fino alla rimozione dell’ostacolo.

di 25 Galleria fotografica Allerta meteo per vento forte, i danni nel comprensorio del cuoio









Nel comune di San Miniato, un albero è caduto su una macchina in sosta in via Sanminiatese, un altro chiude completamente via Balconevisi e un altro ancora è venuto giù in via Catena.

Per il forte vento, alberi stanno cadendo anche a Santa Croce sull’Arno: uno grosso è caduto davanti all’ingresso degli ex macelli al museo della conceria. L’allerta meteo per vento continua fino alle 20 di oggi, quindi è bene fare massima attenzione e spostarsi solo se necessario, così di ridurre il rischio di trovarsi in situazioni di pericolo.

In via della Repubblica, nei pressi dell’incrocio con via di Pelle, intorno alle 15 si sono staccate lastre di metallo dalla copertura dell’ex conceria Arno e sono volate in strada, invadendo tutta la carreggiata. Solo per fortuna in quel momento non stava passando nessuno e anche le auto in sosta non hanno subito danni rilevanti.

Mentre gli agenti di polizia municipale e la protezione civile si occupano di chiudere la strada e garantire la sicurezza, una ditta incaricata ha messo dei pesi sulle parti di lamiera rimasti sul tetto per impedirgli di staccarsi. Una volta calmato il vento metteranno tutto in sicurezza ma fino ad allora, per chi arriva da via del bosco la strada resterà chiusa con svolta obbligatoria in via Ho Chi Min.

(Notizia in aggiornamento)