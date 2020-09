Annullata la festa del commercio a Pontedera dopo la morte di Marco

La festa del commercio 2020 di Pontedera, prevista stasera 25 settembre, è stata annullata.

Dopo il tragico evento della scorsa notte, in cui è morto Marco Del Rosso, un giovane dipendente di un noto locale cittadino, il comune di Pontedera, in accordo con le associazioni di categoria dei commercianti, Confcommercio e Confesercenti, ha ritenuto opportuno annullare l’evento, come forma di rispetto e in segno di partecipazione al dolore.

Alla famiglia e a tutte le persone care, colpite dal grave lutto, la vicinanza e il cordoglio dell’amministrazione, delle associazioni dei commercianti e di tutta la comunità cittadina.