Positivo al coronavirus atleta della Folgore, prima squadra in quarantena

Il giocatore della prima squadra non vive a San Miniato, ma aveva già iniziato la preparazione con la Folgore quando si è scoperto positivo al coronavirus. Il ragazzo sta bene e anche il resto della squadra al momento non presenta sintomi ma come da protocollo, tutti i compagni sono stati messi in quarantena.

Il provvedimento riguarda solo gli atleti della prima squadra, non delle altre formazioni in quanto non coinvolte negli allenamenti.

(Notizia in aggiornamento)