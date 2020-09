Castelfranco di Sotto, ucciso in strada a coltellate sull’argine del fiume

Grave fatto di sangue dai contorni ancora tutti da chiarire oggi (27 settembre) a Castelfranco di Sotto. Un uomo dell’apparente età di 40-45 anni è stato trovato morto a bordo della strada, colpito da diverse ferite di arma da taglio o da punta, probabilmente un cacciavite o un punteruolo, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto.

Il corpo dell’uomo, vestito con un pantalone di tuta e una maglia grigia, è stato segnalato questa mattina intorno alle 11 in via dei Tavi da alcuni passanti che erano a fare jogging sull’argine dell’Arno. Sul posto i sanitari del 118, inviati dalla centrale unica, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e segnalare la dinamica sospetta ai carabinieri.

Sul posto i militari della compagnia di San Miniato che hanno iniziato le indagini per identificare il cadavere, che non aveva addosso documenti e per rintracciare il o i responsabili dell’omicidio.

Il magistrato di turno alla procura di Pisa, Fabio Pelosi, arrivato sul posto, ha disposto tutti gli esami necessari sul cadavere per capire l’esatta dinamica dell’evento e permettere di avere tutti gli elementi utili per la caccia all’omicida. In particolare sarà importante capire il tipo di arma utilizzata nell’aggressione, se un’arma impropria, che farebbe pensare a un gesto non premeditato, o un coltello.

Il fatto, secondo le prime ricostruzioni del medico legale, si sarebbe comunque verificato nelle prime ore della giornata di oggi.