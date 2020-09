Coronavirus, cinque nuovi contagi in una settimana a Fucecchio

Sono cinque questa settimana i nuovi casi di Covid emersi a Fucecchio a seguito del tracciamento e dell’attività di screening. I residenti positivi al coronavirus passano quindi da 19 a 24. Di questi, sono 22 quelli in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con sintomi lievi. Due invece le persone ricoverate in ospedale: un uomo di 48 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive e uno di 80 anni in terapia intensiva.

“La situazione richiede ancora molta prudenza – commenta il sindaco Alessio Spinelli – e quindi invito tutte le persone a rispettare le indicazioni, a partire dal distanziamento e all’utilizzo delle mascherine per arrivare all’igiene delle mani. È una battaglia che possiamo vincere se tutti noi dimostriamo senso di responsabilità e rispetto per gli altri”.