Entra al ristorante, esce con soldi e un computer

E’ entrato al ristorante, ha approfittato che non ci fosse nessuno (il titolare era sul retro) e ne è uscito con soldi contati e un computer in tutta fretta. E’ successo sabato 26 settembre in via Dante a Pontedera. Quando il titolare dell’attività è tornato al bancone, si è accorto del furto ed è corso fuori gridando: “Al ladro”.

Lo ha sentito una pattuglia della polizia locale, che aveva già notato lo straniero senza fissa dimora, nei giorni scorsi ritenuto responsabile di altri furti e che si è messa all’inseguimento dell’uomo. Un inseguimento durato appena 200 metri circa con l’arresto dell’uomo.

Dopo 48 ore in cella di sicurezza, questa mattina è stato accompagnato in tribunale per la Direttissima, dove ha patteggiato 4 mesi e la multa di 120 euro con pena sospesa.