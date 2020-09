I primi elementi sono emersi già nella serata di ieri 27 settembre. Oggi, però, i carabinieri non avrebbero più molti dubbi sull’identità dell’uomo trovato morto in via dei Tavi a Castelfranco di Sotto (qui).

Sarebbe infatti Roberto Checcucci di Fucecchio la vittima, ucciso da una serie di coltellate inferte con un cacciavite o un punteruolo, alcune delle quali, forse quelle letali, alla gola. Un corpo straziato quello apparso agli occhi di soccorritori e inquirenti, ucciso probabilmente in un impeto di rabbia, magari al culmine di una lite.

Troppo presto per chiarire i tragici dettagli dell’omicidio per il quale però chi indaga esclude in maniera categorica questioni di droga. Per il resto, le ipotesi sono tutte aperte.

Il giorno dopo il ritrovamento, avvenuto la mattina e tenuto nel massimo riserbo fino a sera, la scena del crimine è ancora tutta da studiare. Il sangue trovato sul posto lascerebbe intendere che l’omicidio sia avvenuto lì e anche l’arma, un oggetto “di fortuna”, confermerebbe questa ipotesi.

Al momento, però, di certa non c’è neppure l’identità del cadavere che con sé non aveva documenti.

