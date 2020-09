Furto al museo, rubata l’argenteria

Sarebbero entrati dall’unica finestra priva di inferriate. Lo avrebbero fatto sfruttando una tettoia, nella notte tra 27 e 28 settembre. I ladri che hanno colpito al museo di Montopoli Valdarno, se ne sono andati con oggetti d’argento per un valore stimato in circa 100mila euro.

L’argenteria trafugata è quella della chiesa della Madonna del Soccorso, del 1600. Cappuccio in testa e due minuti per agire, la banda ha sfondato e saccheggiato diverse teche in due stanze. Tutto ripreso dalle telecamere, i cui filmati sono ora al vaglio dei carabinieri.

Il museo è assicurato, ma quegli oggetti non si possono ricomprare e, inoltre, essendo molto riconoscibili, dovrebbero avere poco mercato. A meno che il furto sia stato fatto su commissione e allora la refurtiva potrebbe già essere stata “piazzata”. Il modus operandi farebbe infatti pensare a professionisti del furto, che hanno studiato la scena, magari andando al museo per una visita anche nei giorni scorsi.

(Notizia in aggiornamento)