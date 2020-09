Ha perso il controllo dell’automobile mentre percorreva via Maremmana da La Serra in direzione Ponte a Egola. L’auto è sbandata e ha tagliato tutta la carreggiata fino a uscire di strada nella direzione opposta, con il lato guida nella fossa. Solo per fortuna in quel momento non stava passando nessuno.

Un uomo di 59 anni alla guida dell’auto è rimasto praticamente illeso ma per aiutarlo ad uscire dall’abitacolo, nella frazione di San Miniato sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Dei rilievi si occuperà la polizia municipale, che ha chiesto supporto ai carabinieri per regolare la viabilità: la strada infatti in quel punto non è troppo ampia e gran parte occupata dai mezzi di soccorso.

Al momento quindi il traffico non è particolarmente scorrevole e la strada resterà chiusa il tempo necessario alla rimozione del veicolo incidentato.