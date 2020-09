Incendio sul piazzale Geofor nella notte

L’incendio ha interessato materiali tessili e legna per circa 200 metri cubi ed è stato prontamente domato dai vigili del fuoco di Cascina e Pontedera. Dopo l’incendio scoppiato stanotte (tra il 29 e 30 settembre) a Pontedera, gli operatori sono ancora impegnati nello smassamento.

L’incendio ha interessato il piazzale di Geofor in viale America intorno alle 4 per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è arrivata anche Arpat per le verifiche.