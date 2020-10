Auto cappottata a San Miniato, un ferito

Un’auto è uscita di strada in via Ferrucci a San Miniato per cause e con dinamica in corso di accertamento. Nel pomeriggio di oggi 1 ottobre, l’auto si è fermata sotto sopra.

Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto per estrarre il conducente del veicolo, che è stato affidato al personale inviato dal 118 per le cure del caso.

(Notizia in aggiornamento)