Rapinatore seriale di transessuali preso a Pontedera

L’uomo era già stato arrestato per una serie di rapine commesse ai danni di transessuali ed era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Pontedera, dove si era trasferito a casa di alcuni connazionali.

A metà settembre, la volante del Commissariato di Pontedera era intervenuta in un’abitazione della città dove un transessuale aveva denunciato di aver subito poco prima una rapina con un coltello da parte di una persona poi allontanatasi. Sono scattate quindi le ricerche del rapinatore e gli sviluppi investigativi hanno permesso di risalire all’arrestato.

Nei giorni scorsi, personale della sezione anticrimine della squadra di polizia giudiziaria di Pontedera ha arrestato il 20enne senegalese in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma dopo l’aggravamento della misura cautelare da obbligo di dimora a custodia cautelare in carcere.

Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato si trova ora nella casa circondariale di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.