Due bambini positivi al coronavirus, altrettante classi in quarantena

Dei 6 nuovi positivi al coronavirus segnalati oggi 2 ottobre nel comune di San Miniato (qui), 2 sono bambini in età scolare. Nei giorni scorsi, i bambini hanno frequentato e per questo l’Azienda Usl Toscana centro ha deciso di mettere in quarantena una sezione di una scuola dell’infanzia e un’altra classe.

I positivi sarebbero contatti familiari di positivi.

(Notizia in aggiornamento)