Albero cade su auto in corsa: illesi gli occupanti

Fortunatamente all’interno dell’abitacolo nessuno è rimasto ferito. Una tragedia sfiorata quella avvenuta stamani (4 ottobre) attorno alle 12 in via Panoramica a San Giuliano Terme. Un albero, infatti, è caduto su un’auto in transito.

