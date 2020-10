Auto resta su un fianco dopo l’incidente

Dopo essersi scontrate, una delle due auto è rimasta su un fianco. Il brutto incidente stradale è successo intorno all’ora di pranzo, verso le 13, di oggi 5 ottobre a Fucecchio.

All’incrocio di via Magellano, per cause e con dinamica in corso di accertamento, le due auto si sono scontrate e una ha terminato fuori strada la sua corsa. Per risolver al questione sul posto sono dovuti intervenire e vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale dell’unione dell’Empolese Valdelsa.

I vigili del fuoco di Empoli sono arrivati tempestivamente sul posto dopo che il loro intervento era stato richiesto degli agenti della polizia Locale. Infatti una persona, un uomo di 74 anni, era rimasta incastrata nell’abitacolo dell’autovettura ribaltata.

(Notizia in aggiornamento)