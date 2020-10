Investito mentre attraversa a Marti, allertato Pegaso

Stava attraversando la via di Musciano a Marti di Montopoli Valdarno quando, per ragioni e con dinamica in corso di accertamento, è stato investito da un’auto.

Immediati i soccorsi, per l’uomo è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Sul posto, oltre al personale inviato dal 118, i carabinieri per i rilievi.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cisanello.

(Notizia in aggiornamento)