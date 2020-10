Erano parcheggiate davanti al comune da sabato, come accadeva sempre. Quando gli agenti della polizia municipale di Montopoli Valdarno agli ordini del comandante Dario Pancanti sono andate a prenderle stamattina 5 ottobre, si sono accorti del danneggiamento.

Forse nella notte ma comunque tra sabato e oggi, qualcuno si è divertito a rompere gli specchietti lato guida delle due auto in dotazione alla polizia municipale. Un danno che paghiamo tutti, visto che il bene è pubblico, ma anche il sintomo di quanto facile sia per una bravata diventare reato.

Nessun incidente è possibile infatti, visto che il lato danneggiato è quello del marciapiede, quindi verso il muro. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e certo le telecamere da installare prossimamente avrebbero aiutato, ma non dovrebbe essere la paura “di essere beccato” a farci capire che certe cose non si fanno.

Ora entrambe le auto dovranno andare in officina per essere riparate.