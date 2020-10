Ai domiciliari per scontare 10 anni di condanne per spaccio

Deve scontare oltre 10 anni di reclusione per reati legati allo spaccio. Ma a causa del suo precario stato di salute lo farà ai domiciliari.

Gli agenti della sezione anticrimine – squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Pontedera hanno eseguito l’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal tribunale di sorveglianza di Pisa.

L’uomo, più volte arrestato per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, era in attesa di esecuzione per il cumulo di condanne a oltre 10 anni di reclusione. A seguito del suo precario stato di salute, incompatibile con il regime carcerario ai tempi del Covid, è stata disposta la detenzione domiciliare dove, dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato condotto.