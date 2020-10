Incidente in moto: in ospedale centauro di 57 anni

Doppio incidente nel comprensorio del Cuoio con feriti per fortuna lievi, ma che hanno comunque avuto bisogno del traporto in pronto soccorso. Sono accaduti a pochi minuti l’uno dall’altro.

Nel primo, poco prima delle 18, ad avere la peggio è stato un giovane di 25 anni: il sinistro è accaduto sul viale Marconi a San Miniato Basso.

Incidente con la moto in via Poggio Osanna, nella frazione di Torre a Fucecchio, per un centauro di 57 anni.

Per entrambi è stato necessario il ricovero in ospedale con un codice di media gravità, il giallo. Non sarebbero, dunque, in pericolo di vita.