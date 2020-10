Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite in un incidente successo nel pomeriggio di oggi 8 ottobre tra La Rotta di Pontedera e Casteldelbosco di Montopoli Valdarno.

Il ragazzo e la donna sono stati accompagnati al pronto soccorso, anche se le loro condizioni non destano al momento preoccupazione.

Dei rilievi si è occupata la polizia locale dell’Unione Valdera, mentre polizia e carabinieri hanno bloccato l’accesso al ponte in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e il ripristino della sicurezza in carreggiata.

Il ponte è stato riaperto non appena concluse le operazioni.