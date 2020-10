Tasse evase per oltre un milione di euro, nei guai una ditta che fa packaging di articoli di pelletteria

L’operazione ha preso avvio da una verifica fiscale. Alla fine dell’operazione, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo del valore di 1.358.047 euro nei confronti di una ditta individuale e 3 imprenditori cinesi nell’Empolese che, nel settore della produzione conto terzi di sacchetti e accessori tessili utilizzati per il packaging di articoli di pelletteria avrebbero evaso imposte pari alla somma sequestrata.

Al termine dell’articolata indagine per frode fiscale, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze Angela Fantechi, su richiesta del sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Firenze Giuseppe Ledda, ha consentito di sequestrare agli autori della frode tutte le liquidità giacenti sui conti correnti, quote e crediti societari nonché due autoveicoli di grossa cilindrata, cautelando, a favore dell’erario, un valore economico di fatto pari all’evasione.

L’attività investigativa, condotta dalle Fiamme Gialle della compagnia di Empoli e diretta dalla Procura di Firenze, è scaturita da una verifica fiscale nei confronti dell’impresa individuale che, per evadere le imposte, rilasciava ai propri committenti fatture con i valori effettivi dell’operazione economica, per poi o distruggerle o sostituirle con documenti recanti importi inferiori, contabilizzando quindi solo una parte dei reali incassi.

Nel corso dell’indagini, il titolare di fatto dell’azienda, venuto a conoscenza delle contestazioni in atto, ha avviato una serie di operazioni societarie e contrattuali finalizzate ad alienare il patrimonio personale a favore di propri congiunti, incorrendo quindi anche nella commissione dell’ulteriore reato della sottrazione fraudolenta di beni e valori al pagamento delle imposte.