Rubano i cassetti del supermercato, dentro ci sono solo pochi spiccioli

Quando i dipendenti sono tornati, dopo la chiusura per il pranzo, si sono accorti che dalle casse mancavano i cassettini con gli spiccioli. Scarso il bottino di uno strano furto avvenuto in un supermercato di Marti di Montopoli Valdarno.

Nessun segno di scasso, secondo le indagini dei carabinieri, per entrare nel negozio intorno alle 15 di ieri 8 ottobre. Secondo quanto si apprende, il ladro o i ladri sono riusciti a entrare non si sa bene come e a manomettere le casse per estrarre i cassettini nei quali in genere ci sono i contanti.

In genere. Perché proprio durante la pausa pranzo, i dipendenti del punto vendita avevano portato in banca l’incasso della mattina.