Coronavirus, il sindaco Giglioli tra i positivi. Sono 6 i nuovi casi a Santa Maria a Monte

“Sono positivo a bassa carica, questo vuol dire che la carica virale è molto bassa. Mi hanno già programmato un nuovo tampone, per vedere l’evoluzione. Io continuo a stare bene e in forma”. Così il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, da due giorni in isolamento per essere stato in contatto con un positivo al coronavirus (qui), ha reso noto l’esito del tampone

“La bassa carica – spiega il sindaco – ha una contagiosità limitata o nulla. Per non rischiare, noi chiaramente stiamo in isolamento. Tuttavia i miei contatti stretti sono pochi, non più di quattro. Anche alcune riunioni fatte tra lunedì e martedì sono state fatte in sicurezza e con l’uso dei Dpi e quindi mi sento di dire che non si sono corsi pericoli”. Il sindaco continuerà a lavorare da casa e sarà raggiungibile via mail o telefono.

Tra i nuovi casi segnalati oggi, ce ne sono anche 15 a Pisa, 11 a Cascina, 6 a Ponsacco e Santa Maria a Monte e 5 a Pontedera. Tra il pomeriggio di ieri 9 e quello di oggi 10 ottobre, in Toscana ci sono 548 nuovi casi di positività al coronavirus, 430 identificati in corso di tracciamento e 118 da attività di screening. I test eseguiti hanno raggiunto quota 828.114, 11.237 in più rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Sono 4.998 i casi complessivi ad oggi a Firenze (150 in più rispetto a ieri), 1.177 a Prato (83 in più), 1.203 a Pistoia (33 in più), 1.625 a Massa (13 in più), 2.141 a Lucca (63 in più), 2.136 a Pisa (103 in più), 892 a Livorno (22 in più), 1.462 ad Arezzo (39 in più), 791 a Siena (31 in più), 668 a Grosseto (11 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 5.450 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (499 in più rispetto a ieri, più 10,1%). Sono 12.434 (738 in più rispetto a ieri, più 6,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.382, Nord Ovest 5.109, Sud Est 2.943).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 190 (20 in più rispetto a ieri, più 11,8%), 30 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 10.830 (29 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 370 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 10.460 (29 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

