Due persone sono rimaste ferite in un incidente frontale successo stasera 10 ottobre in via di Pruneta a Ponte a Egola di San Miniato. Dopo l’impatto, una delle auto, alimentata a Gpl, si è girata su se stessa. Per mettere in sicurezza il veicolo, il personale sanitario inviato dal 118 ha allertato i vigili del fuoco, che hanno escluso ogni pericolo e permesso agli altri di operare in sicurezza.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale San Giuseppe per gli accertamenti necessari ma le loro condizioni, al momento, non destano preoccupazione.

Sul posto, per effettuare i rilievi, sono arrivati anche i carabinieri che hanno chiuso la strada per il tempo necessario all’intervento.