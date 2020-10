La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a partire dalle 22 di oggi (10 ottobre), fino alla mezzanotte di domani (11 ottobre). Le zone interessate sono quelle lungo la costa e le isole dell’Arcipelago.

Aria fredda dal nord Europa si avvicina velocemente all’Italia determinando tempo a tratti perturbato anche sulla Toscana a partire dalla tarda sera di oggi, (10 ottobre). Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio sono previste sulle zone settentrionali, in particolare nel pomeriggio-sera. In serata possibili isolati temporali sul nord-ovest e sul litorale grossetano. Domenica tempo perturbato con piogge, rovesci e locali temporali. Domani previste raffiche di vento fino a 60-80 km/h in Arcipelago e mari molto mossi.