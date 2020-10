Classi in quarantena, cambia l’orario al comprensivo Da Vinci di Castelfranco

Quarantene nelle classi dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto, cambiano gli orari. Ad annunciarlo è il dirigente scolastico Sandro Sodini.

Sono tre le classi in quarantena per alunni risultati positivi al coronavirus. Di qui la necessità, anche per l’assenza di insegnanti, anch’essi in quarantena, la modifica del calendario e dell’orario delle diverse classi.

“La riduzione oraria delle classi in presenza – spiega il dirigente – è attualmente l’unico strumento di cui dispongo che mi permetta di garantire la frequenza scolastica alle alunne e agli alunni non interessati dalle quarantene. Sono consapevole – spiega rivolgendosi ai genitori – di chiedere a voi tutti molta flessibilità, organizzativa e personale: ai docenti, ai collaboratori scolastici, alle famiglie e ai ragazzi. Mi sento, tuttavia, in dovere di attuare ogni forma organizzativa possibile per garantire la continuità dell’offerta educativa, seppur, come in questo caso, ridotta: è, e sarà sempre la nostra priorità”:

“Purtroppo i casi in aumento e la situazione attuale ci suggeriscono – commenta ancora il dirigente – che sarà un anno complesso e particolarmente impegnativo: occorre non solo “non abbassare la guardia”, ma soprattutto far fronte a casi specifici che ogni volta ci metteranno di fronte a situazioni nuove da gestire. E, probabilmente, comprometteranno la regolarità del servizio scolastico (inteso nella sua “normalità”), chiedendoci aggiustamenti ogni volta differenti. Vi chiedo, pertanto, la massima comprensione e collaborazione, perché è solo attraverso una salda alleanza e una fiducia sincera che la scuola potrà svolgere in sicurezza e serenità il suo ruolo: educare alla complessità”.