Acqua più limpida a San Miniato, lavori urgenti

Per consentire un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi martedì 13 ottobre si stanno verificando cali di pressione, con possibili e temporanee mancanze d’acqua ai piani più alti delle abitazioni, a Roffia e Ontraino.

Il ripristino del regolare servizio, al momento previsto intorno alle 12, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo. L’intervento di questa mattina riguarda alcuni flussaggi sulla rete idrica, attività di lavaggio e risciacquo delle condotte per eliminare i fenomeni di torbidità che si erano verificati nei giorni scorsi a Roffia, emersi a seguito di un’operazione del gestore idrico sulla rete del comune di San Miniato per migliorare la localizzazione delle perdite idriche, favorendone una più rapida individuazione e di conseguenza, una riparazione in tempi più rapidi, con minori disagi per le utenze e minori sprechi d’acqua.

Si consiglia di non azionare lavatrici e lavastoviglie fino a quando l’acqua non sarà tornata limpida. Nel caso in cui la torbidità dovesse ripresentarsi nei prossimi giorni, Acque raccomanda di chiamare il numero verde 80098338​9.