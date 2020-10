Destinato ai paesi del nord Europa, avrebbero fruttato oltre 100mila euro i 50mila litri di vino rosso alterato sottoposti a sequestro nei giorni scorsi dall’ispettorato centrale repressioni frodi (ICQRF) di Pisa e dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Pisa nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria a tutela delle frodi nel settore agroalimentare. Era “spacciato” come vino toscano biologico, ma l’attività operativa eseguita dalla compagnia guardia di finanza di San Miniato ha portato al sequestro di 6600 bottiglie.

L’indagine ha avuto inizio negli ultimi mesi del 2018 a seguito di specifici controlli avviati proprio dagli ispettori dell’Icqrf di Pisa nei confronti di una azienda imbottigliatrice situata in provincia di Pisa. Gli accertamenti si erano concentrati, in particolar modo, sulla qualità del vino sia imbottigliato che sfuso, attraverso complesse analisi di laboratorio dalle quali era emersa la frode: una partita di prodotto era risultata essere completamente annacquata e alterata con l’aggiunta di sostanze vietate dai disciplinari, come lo zucchero di barbabietola. L’aggiunta di tale prodotto non risulta dannosa per la salute dei consumatori, ma costituisce una pratica fraudolenta di concorrenza sleale nei riguardi degli operatori onesti del settore.

Anche in questa indagine, così come già avvenuto in passato, un ruolo fondamentale riveste la collaborazione tra la guardia di finanza e Icqrf. Una sinergia che, muovendo proprio dalle numerose attività sul campo, ha portato recentemente i vertici delle due istituzioni alla stipula di un protocollo d’intesa con l’intento di incrementare le misure di tutela del comparto agroalimentare contrastando le frodi in danno del bilancio dell’Unione europea, la contraffazione dei marchi industriali, nonché degli altri illeciti economico-finanziari.