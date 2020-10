Verifiche di stabilità, evacuati 20 appartamenti

Intonaco e mattoni sono caduti dal soffitto del camminamento di accesso ai portoni di un condominio. Nella serata di oggi 15 ottobre, i vigili del fuoco di Pisa hanno fatto evacuare 20 appartamenti in una via cittadina a causa del danneggiamento, i cui motivi sono in corso di accertamento.

Sul posto sono anche attivati polizia di Stato, polizia municipale, protezione civile e personale 118 per assistere le persone evacuate. Sono state richieste valutazioni approfondite e intervento di messa in sicurezza. Al momento é in corso il recupero dei beni di prima necessità da parte delle persone coinvolte.

(Notizia in aggiornamento)