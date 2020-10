Dal Valdarno in Umbria per spacciare droga, 2 nei guai

Risultano residenti in Valdarno, tra le province di Pisa e Firenze. Anche se i due ragazzi di 25 e 31 anni sono stati sorpresi a spacciare in Umbria, nella periferia di Città di Castello. Ai carabinieri di quella città, erano spesso arrivate segnalazioni su due uomini che continuavano a muoversi in maniera sospetta tra le frazioni.

Gli accertamenti avevano già consentito ai militari di individuare i due, fermati a bordo di un’Alfa 147, ma in quel caso non erano stati rinvenuti stupefacenti. Dopo altri pedinamenti e osservazioni, gli investigatori li hanno di nuovo fermati, a bordo di una Golf, dotata di un vano nascosto tra la tappezziera e con 11 dosi di cocaina per un peso totale di oltre 20 grammi. Nelle tasche dei due fermati c’erano anche più di mille euro in contanti.

Per i due giovani sono quindi scattate immediatamente le manette, il sequestro dello stupefacente, del denaro contante, ma anche del telefono cellulare presumibilmente utilizzato per tenere i contati con gli acquirenti.